04:38 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
142

В Рязани торжественно захоронили останки погибшего в небе над Кубанью военного летчика

12:43 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани торжественно захоронили останки погибшего в небе над Кубанью военного летчика
Фото: Дмитрий Осинин.

Находившийся более 70 лет в безызвестности, младший лейтенант Григорий Васильевич Сидоров обрел вечный покой на воинском квартале Богородского кладбища. Родился он в 1923 году в деревне Нашатыркино Рязанского района Рязанской области. На фронте воевал в составе 88-го истребительного авиационного полка. В одном из боевых вылетов 30 июля 1943 года был сбит фашистами. Самолет упал в окрестностях поселка Виноградный Крымского района Краснодарского края. Его останки обнаружили кубанские поисковики в 2016 году. После установления личности погибшего их передали для предания земле представителям поискового отряда «Ока-Рязань» (командир – Николай Стрелков).

По словам Николая Стрелкова, родственников летчика пока разыскать не удалось. На момент призыва в армию у Григория Сидорова было три брата, двое из которых погибли не войне, а судьба третьего неизвестна. Уже ушли из жизни и родители, так что прямых потомков не нашлось, но поиск все равно продолжается.

В церемонии захоронения останков земляка приняли участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, советник главы администрации Рязани Николай Макариков, члены поисковых отрядов Рязани, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда». Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошагали мимо могилы Григория Сидорова торжественным маршем и отдали честь герою, погибшему при защите Родины.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Штраф до 500 тысяч рублей грозит жителю Рязанской области за незаконную вырубку леса

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 46 ДТП

Рязанскую область на первом заседании нового состава Общественной палаты представляла Ольга Воронова

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:10
В Рязани благоустраивают один из скверов
17:05
Официальные пляжи Рязани соответствуют санитарным нормам
16:55
Рязанский зритель увидит «Семейство Шроффенштейн»
16:39
В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»
16:37
В Рязанской области ищут очевидцев ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы