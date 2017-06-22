В Рязани торжественно захоронили останки погибшего в небе над Кубанью военного летчика

Находившийся более 70 лет в безызвестности, младший лейтенант Григорий Васильевич Сидоров обрел вечный покой на воинском квартале Богородского кладбища. Родился он в 1923 году в деревне Нашатыркино Рязанского района Рязанской области. На фронте воевал в составе 88-го истребительного авиационного полка. В одном из боевых вылетов 30 июля 1943 года был сбит фашистами. Самолет упал в окрестностях поселка Виноградный Крымского района Краснодарского края. Его останки обнаружили кубанские поисковики в 2016 году. После установления личности погибшего их передали для предания земле представителям поискового отряда «Ока-Рязань» (командир – Николай Стрелков).

По словам Николая Стрелкова, родственников летчика пока разыскать не удалось. На момент призыва в армию у Григория Сидорова было три брата, двое из которых погибли не войне, а судьба третьего неизвестна. Уже ушли из жизни и родители, так что прямых потомков не нашлось, но поиск все равно продолжается.

В церемонии захоронения останков земляка приняли участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, советник главы администрации Рязани Николай Макариков, члены поисковых отрядов Рязани, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда». Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошагали мимо могилы Григория Сидорова торжественным маршем и отдали честь герою, погибшему при защите Родины.