В Рязанской области поощрят лучших педагогов, которые успешно подготовили выпускников к сдаче ЕГЭ

Такое поручение глава региона Николай Любимов дал министру образования области Ольге Щетинкиной во вторник на заседании регионального правительства

Николай Любимов попросил проинформировать участников заседания о ходе сдачи ЕГЭ в регионе. Министр образования области Ольга Щетинкина доложила о завершении основного периода государственной итоговой аттестации: в целом по области результаты выше тех, которые были получены в прошлом году. Так, снижено количество неудовлетворительных оценок.

Напомним, три одиннадцатиклассника набрали на экзаменах 100 баллов по таким предметам, как обществознание, литература и математика.

Источник: сайт правительства Рязанской области