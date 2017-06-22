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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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В Рязанской области поощрят лучших педагогов, которые успешно подготовили выпускников к сдаче ЕГЭ

12:52 / Общество
Такое поручение глава региона Николай Любимов дал министру образования области Ольге Щетинкиной во вторник на заседании регионального правительства

Николай Любимов попросил проинформировать участников заседания о ходе сдачи ЕГЭ в регионе. Министр образования области Ольга Щетинкина доложила о завершении основного периода государственной итоговой аттестации: в целом по области результаты выше тех, которые были получены в прошлом году. Так, снижено количество неудовлетворительных оценок.

Напомним, три одиннадцатиклассника набрали на экзаменах 100 баллов по таким предметам, как обществознание, литература и математика.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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