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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Представители ОНФ возьмут под патронат парк им. Гагарина в Рязани

13:02 / Общество

На заседании регионального правительства 20 июня глава региона Николай Любимов, комментируя состоявшуюся накануне встречу с членами регионального отделения ОНФ, дал поручение руководителям профильных министерств принять к исполнению выработанные с членами регионального ОНФ совместные мероприятия по контролю качества автомобильных дорог и ликвидации свалок на территории области. По словам главы региона, представители ОНФ выразили желание взять под патронат парк им. Гагарина в Рязани. В соответствии с этим, Николай Любимов поставил задачу перед главой администрации Рязани Олегом Булековым учесть это предложение в комплексном плане мероприятий и оказать содействие инициативе. Кроме того, глава региона напомнил о необходимости довести до конца работу по присвоению статуса рекреационной зоны городскому парку юннатов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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