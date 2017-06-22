Спецраздел для обращений рязанцев по вопросам строительства в Солотче открыт на сайте регионального правительства

Вчера на заседании правительства области заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев сообщил врио губернатора Николаю Любимову об исполнении соответствующего поручения главы региона. Обращения можно оставлять здесь.

Николай Любимов отметил, что по всем сообщениям должны проводиться проверки и приниматься соответствующие меры: «Надо обеспечить постоянный контроль за рассмотрением обращений людей в этом разделе, отвечать и реагировать на каждое сообщение».

Глава региона также обратил внимание на то, что следует активизировать и расширять работу по созданию подобных средств коммуникации в интернете. Это позволит получать от людей оперативную информацию по проблемным вопросам и актуальным темам, которые волнуют граждан, наладить более тесный контакт с общественностью.

Люди должны пользоваться своим правом на получение информации, оставлять сообщения со своими замечаниями, предложениями, знать, что мы ведем диалог и работаем по их обращениям, – сказал Николай Любимов.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву, изучив положительный опыт других субъектов РФ, разработать и представить концепцию сайта по аналогии с сайтом «Активный гражданин».

Источник: сайт правительства Рязанской области