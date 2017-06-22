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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов предложил обнародовать список аптек, необоснованно завышающих цены на лекарства

15:16 / Актуально
Контрольные мероприятия проведены в 17 крупнейших аптечных сетях региона

Вчера на заседании областного правительства министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий проинформировал об исполнении поручения главы региона по проверке ценообразования на жизненно важные лекарства в аптеках. Контрольные мероприятия проведены в 17 крупнейших аптечных сетях. По наименованиям, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, нарушений ценообразования не зафиксировано. Тем не менее, завышение стоимости возможно по другим, не входящим в данный список, лекарствам.

Глава региона поручил продолжить работу по контролю за ценообразованием на лекарства, максимально проверить все аптечные организации с тем, чтобы не допускать роста цен. В случае если эти меры не дадут результата, глава региона предложил обнародовать список аптек, необоснованно завышающих цены.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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