Глава рязанского региона Николай Любимов предложил обнародовать список аптек, необоснованно завышающих цены на лекарства

Контрольные мероприятия проведены в 17 крупнейших аптечных сетях региона

Вчера на заседании областного правительства министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий проинформировал об исполнении поручения главы региона по проверке ценообразования на жизненно важные лекарства в аптеках. Контрольные мероприятия проведены в 17 крупнейших аптечных сетях. По наименованиям, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, нарушений ценообразования не зафиксировано. Тем не менее, завышение стоимости возможно по другим, не входящим в данный список, лекарствам.

Глава региона поручил продолжить работу по контролю за ценообразованием на лекарства, максимально проверить все аптечные организации с тем, чтобы не допускать роста цен. В случае если эти меры не дадут результата, глава региона предложил обнародовать список аптек, необоснованно завышающих цены.

Источник: сайт правительства Рязанской области