Рязанские призывники впервые пройдут обязательный тест на употребление наркотиков

В Доме общественных организаций состоялся обучающий семинар с родителями потенциальных солдат-срочников, а также с ребятами, которым предстоит в этом году служить в армии. Военный комиссар Рязанской области Владислав Деев рассказал им об особенностях призывной кампании в этом году.

В частности, он напомнил, что Президент подписал закон, позволяющий служить по контракту при наличии среднего профессионального образования. Ранее поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могли только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву с высшим образованием.

В этом году новобранцам придется впервые столкнуться с рядом нововведений – пройти обязательный тест на употребление наркотиков и ответить на вопросы психологов.

На данный момент призывные комиссии региона рассмотрели дела 2972 человек из 7 366.

Для Рязанской области установлена обязательная норма – призвать в ряды Вооруженных сил 1143 человека. В настоящее время положительные решения вынесены по 721 гражданину. Один человек изъявил желание пройти альтернативную службу. Освобождено от воинской обязанности 820 ребят по состоянию здоровья. Отсрочку от армии получили 1424 призывника. 321 человек отправлен на дополнительное обследование.

По словам Владислава Деева, на сборных пунктах сейчас оформляются банковские карты для получения призывниками денежного довольствия и электронные военные билеты. Призывная кампания продлится до 15 июля.