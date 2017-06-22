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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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В Рязанской области изъяли почти два килограмма наркотиков

15:26 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» сотрудники полиции в двух районах области изъяли из незаконного оборота около двух килограммов наркотиков растительного происхождения.

Сотрудники полиции заподозрили в незаконном обороте наркотиков 50-летнего жителя деревни Большая Матвеевка Клепиковского района. Ранее он уже был судим за незаконное хранение наркотиков. В его жилище оперативники изъяли пакет с марихуаной массой 1 килограмм 463 грамма. Проводится проверка.

В Пронске сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя. Мужчина оказался причастен не только к хранению, но и изготовлению наркотических средств. По месту его проживания оперативники обнаружили 356 граммов марихуаны и 53 грамма гашишного масла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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