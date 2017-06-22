Глава рязанского региона Николай Любимов ненадолго стал гончаром

Сегодня во время рабочей поездки в Скопинский район Николай Любимов побывал в Центре народных художественных промыслов и ремесел

Для гостя устроили мастер-класс по керамике, на котором он сделал цветочный горшок на гончарном круге. Изделие обещали передать автору после обжига и глазуровки.

Директор Центра Татьяна Лощинина рассказала Николаю Любимову об истории учреждения и гончарного дела в районе. Пять керамистов, работавших в Скопине, в разные годы стали обладателями Государственной премии в области литературы и искусства. Глава региона ознакомился с местными музейными коллекциями, в которых представлены лучшие работы российских и зарубежных гончаров – участников международных фестивалей, проходящих в Скопине.

Центр народных художественных промыслов открылся в 2014 году и вышел на самоокупаемость. Мастера представляют все основные ремесла региона: михайловское кружево, шиловскую лозу, скопинскую керамику и кадомский вениз.

Фото Татьяны Клемешевой и Александра Королева