Глава рязанского региона Николай Любимов ненадолго стал гончаром

Для гостя устроили мастер-класс по керамике, на котором он сделал цветочный горшок на гончарном круге. Изделие обещали передать автору после обжига и глазуровки.
Директор Центра Татьяна Лощинина рассказала Николаю Любимову об истории учреждения и гончарного дела в районе. Пять керамистов, работавших в Скопине, в разные годы стали обладателями Государственной премии в области литературы и искусства. Глава региона ознакомился с местными музейными коллекциями, в которых представлены лучшие работы российских и зарубежных гончаров – участников международных фестивалей, проходящих в Скопине.
Центр народных художественных промыслов открылся в 2014 году и вышел на самоокупаемость. Мастера представляют все основные ремесла региона: михайловское кружево, шиловскую лозу, скопинскую керамику и кадомский вениз.
Фото Татьяны Клемешевой и Александра Королева