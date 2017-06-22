04:37 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
187

Глава рязанского региона Николай Любимов ненадолго стал гончаром

15:45 / Власть
Сегодня во время рабочей поездки в Скопинский район Николай Любимов побывал в Центре народных художественных промыслов и ремесел
Глава рязанского региона Николай Любимов ненадолго стал гончаром

Для гостя устроили мастер-класс по керамике, на котором он сделал цветочный горшок на гончарном круге. Изделие обещали передать автору после обжига и глазуровки.

Директор Центра Татьяна Лощинина рассказала Николаю Любимову об истории учреждения и гончарного дела в районе. Пять керамистов, работавших в Скопине, в разные годы стали обладателями Государственной премии в области литературы и искусства. Глава региона ознакомился с местными музейными коллекциями, в которых представлены лучшие работы российских и зарубежных гончаров – участников международных фестивалей, проходящих в Скопине.

Центр народных художественных промыслов открылся в 2014 году и вышел на самоокупаемость. Мастера представляют все основные ремесла региона: михайловское кружево, шиловскую лозу, скопинскую керамику и кадомский вениз.

Фото Татьяны Клемешевой и Александра Королева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов побывал на Скопинском фармацевтическом заводе

Изменения в бюджет Рязанской области на текущий год рассмотрены на заседании регионального правительства

Глава рязанского региона Николай Любимов встретился с председателем Правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрием Ананьевым

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:10
В Рязани благоустраивают один из скверов
17:05
Официальные пляжи Рязани соответствуют санитарным нормам
16:55
Рязанский зритель увидит «Семейство Шроффенштейн»
16:39
В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»
16:37
В Рязанской области ищут очевидцев ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы