Судебные приставы Рязанской области арестовали имущество санатория «Сосновый бор»

На исполнении в отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении должника ООО «Санаторий «Сосновый бор», сообщает пресс-служба УФССП России по области. Общая сумма долга организации в настоящее время составила около 16 миллионов рублей.

19 июня этого года группа принудительного исполнения наложила арест на недвижимое имущество должника. Арестованная недвижимость оставлена организации-должнику на ответственное хранение. Его представителя предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. У организации есть всего 10 дней, чтобы оплатить долг, в противном случае арестованное имущество оценят и продадут в счет погашения долгов.