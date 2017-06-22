Житель Рязанской области крал велосипеды и этим зарабатывал на жизнь

Сотрудники полиции получили информацию, что в один из рязанских ломбардов сдали, возможно, краденый велосипед, сообщает сайт УМВД России по области.

Стражи правопорядка разыскали гражданина, который принес велосипед в ломбард. Мужчина пояснил, что об этом его попросил приятель, которому тот передал вырученные в ломбарде деньги.

Несмотря на то, что предполагаемый вор постоянно менял место жительства, оперативники смогли установить его местонахождение и задержать. Полицейские выяснили, что безработный 25-летний житель Пителинского района, причастен еще к четырем кражам велосипедов, и этим он зарабатывает себе на жизнь. Один из велосипедов ему удалось продать на одном из рынков областного центра. Один – обменять на сотовый телефон. Последний велосипед он попытался сдать в ломбард. Остальные изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.