У Рязанского отделения Русского географического общества – новый проект

Пресс-конференция участников проекта «Эхо Русской Америки», запланированного на период с 25 июня по 20 августа, состоялась в Рязанском музее путешественников. Время для его осуществления выбрано неслучайно: в этом году исполняется 150-летия перехода Аляски под юрисдикцию США.

Руководитель проекта, председатель регионального отделения РГО, Герой России Михаил Малахов рассказал, что реализация проекта стала возможной во многом благодаря финансовой поддержке всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и рязанского бизнеса.

Экспедиция состоит из двух этапов и стартует в предстоящие выходные. Первый этап – продолжение проекта «Наследие Русской Америки». Члены команды обследуют места российского присутствия на Гавайских островах (с использованием яхты).

Второй этап экспедиции начнется на материковой части Аляски, где участники проекта планируют

реконструировать исторический перенос из устья реки Нушагак до поселка Аниак на реке Кускоквим (будут использоваться байдарки, часть маршрута преодолевают пешком).

По традиции ход экспедиции будет освещаться рязанскими и федеральными СМИ. По завершении похода состоится пресс-конференция, где будут представлены фото и видеоматериалы.