В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 июня этого года в 09.05 на ул. Солотчинское шоссе Рязани около дома 13 «а». Здесь водитель мотоцикла «Кавасаки», без государственного регистрационного знака, двигаясь со стороны поселка Солотча в направлении ул. Есенина, при выезде на Северную окружную дорогу не справился с управлением и врезался дорожное ограждение.

Водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в ССО по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: город Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 208 или по телефону 29-95-88.