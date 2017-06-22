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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

16:37 / Общество

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 июня этого года в 09.05 на ул. Солотчинское шоссе Рязани около дома 13 «а». Здесь водитель мотоцикла «Кавасаки», без государственного регистрационного знака, двигаясь со стороны поселка Солотча в направлении ул. Есенина, при выезде на Северную окружную дорогу не справился с управлением и врезался дорожное ограждение.

Водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в ССО по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: город Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 208 или по телефону 29-95-88.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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