В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»

Сотрудники Спасской ЦРБ совместно с районным советом ветеранов сформировали выездные бригады, призванные оказывать социальную и медицинскую помощь пожилым, одиноким и малоподвижным гражданам, живущим в отдаленных и малонаселенных пунктах. Таким образом они решают одну из задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым – обеспечить доступность медицинских услуг, и особенно для жителей сельских территорий.

– Наш проект будет реализован в несколько этапов, – говорит один из инициаторов, главный врач Спасской ЦРБ Людмила Филькина. – Выездные бригады уже созданы, в них вошли врачи-специалисты разного профиля для оказания лечебной, профилактической, диагностической помощи, а также представители районного совета ветеранов, социальные работники, волонтеры. Бригады будут выезжать на дом к людям с ограниченными возможностями, пожилым людям из отдаленных населенных пунктов. Уже проведен мониторинг ситуации, определены адреса для посещения.

Но это – лишь одно из направлений проекта. Второе – экспресс-скрининги на выявление сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у людей во время праздников, социальных акций и других массовых мероприятий. Такие акции – с измерением артериального давления и тестами на сахар в крови – уже прошли в Спасске (в здании МФЦ) и в селах Петровичи и Старое Тонино (на праздновании Дней малого села).

Третье направление проекта - проведение мастер-классов по оказанию первой доврачебной помощи. Вовремя распознанный инсульт и правильные действия в первые часы могут спасти человеку жизнь или предупредить такие тяжелые последствия инсульта, как парализация. Мастер-классы уже прошли в Спасской гимназии и будут продолжены в других учреждениях и предприятиях района.

Эта работа будет вестись в течение всего года. На июнь запланированы выезды в Федотьевское сельское поселение, на июль – в Лакашинское сельское поселение. Далее работа будет организована в Выжелесском и других сельских поселениях района. Организаторы обещают, что проект станет постоянно действующим.