14:10 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
138

В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»

16:39 / Здоровье
В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»

Сотрудники Спасской ЦРБ совместно с районным советом ветеранов сформировали выездные бригады, призванные оказывать социальную и медицинскую помощь пожилым, одиноким и малоподвижным гражданам, живущим в отдаленных и малонаселенных пунктах. Таким образом они решают одну из задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым – обеспечить доступность медицинских услуг, и особенно для жителей сельских территорий.

– Наш проект будет реализован в несколько этапов, – говорит один из инициаторов, главный врач Спасской ЦРБ Людмила Филькина. – Выездные бригады уже созданы, в них вошли врачи-специалисты разного профиля для оказания лечебной, профилактической, диагностической помощи, а также представители районного совета ветеранов, социальные работники, волонтеры. Бригады будут выезжать на дом к людям с ограниченными возможностями, пожилым людям из отдаленных населенных пунктов. Уже проведен мониторинг ситуации, определены адреса для посещения.

Но это – лишь одно из направлений проекта. Второе – экспресс-скрининги на выявление сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у людей во время праздников, социальных акций и других массовых мероприятий. Такие акции – с измерением артериального давления и тестами на сахар в крови – уже прошли в Спасске (в здании МФЦ) и в селах Петровичи и Старое Тонино (на праздновании Дней малого села).

Третье направление проекта - проведение мастер-классов по оказанию первой доврачебной помощи. Вовремя распознанный инсульт и правильные действия в первые часы могут спасти человеку жизнь или предупредить такие тяжелые последствия инсульта, как парализация. Мастер-классы уже прошли в Спасской гимназии и будут продолжены в других учреждениях и предприятиях района.

Эта работа будет вестись в течение всего года. На июнь запланированы выезды в Федотьевское сельское поселение, на июль – в Лакашинское сельское поселение. Далее работа будет организована в Выжелесском и других сельских поселениях района. Организаторы обещают, что проект станет постоянно действующим.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Для удобства пациентов

В городе Кадоме всех желающих научили скандинавской ходьбе

В Ермишинском районе Рязанской области стартовал проект «Здоровое население – успехи района»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:01
Пьяный водитель попал в ДТП в центре Рязани
11:15
Жительница Рязани фиктивно поставила на учет по своему адресу иностранца
10:57
За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали 34 ДТП
10:50
В Рязанской области «КамАЗ» столкнулся с легковушкой
10:41
Житель Пензенской области спровоцировал ДТП в Рязани
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы