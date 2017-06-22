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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Рязанский зритель увидит «Семейство Шроффенштейн»

16:55 / Культура
Актеры театра драмы приступили к репетициям нового спектакля по этому произведению Генриха фон Клейста
Рязанский зритель увидит «Семейство Шроффенштейн»

Особенность новой постановки в том, что это совместная работа двух театров: одного из старейших театров России и одного из старейших частных театров Германии. Как рассказали в пресс-службе рязанского театра, спектакль репетируется на двух языках – русском и немецком – и в постановке задействованы артисты из Рязанского театра драмы и Вольфганг Борхерт театра (г. Мюнстер).

Режиссер этого международного проекта – Таня Вайднер (г. Мюнстер, Германия), художник – Ольга Лагеда (г. Нижний Новгород), художник по свету – Андрей Козлов (г. Рязань).

2017 год – юбилейный как для Вольфганг Борхерт театра в Мюнстере, отмечающего свое 60-летие, так и для Рязанского театра драмы, которому исполнится 230 лет. Эти юбилейные даты и дружба между театрами стали основой для совместной постановки.

Международный проект между нашими театрами – это не дань моде, а противопоставление моде на поиск врага, моде на нежелание слушать и слышать аргументы и правду, и, конечно, предостережение от риторики войны и отсутствия диалога.

Именно поэтому оба театра назвали своей главной задачей работу на основе дружбы и равноправия: по четыре актера из каждой страны, совместная постановочная команда, производство декораций и костюмов в обеих странах.

Премьера спектакля запланирована на 9 сентября в Мюнстере и 26 ноября в Рязани – в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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