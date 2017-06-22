Официальные пляжи Рязани соответствуют санитарным нормам

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отбирают и исследуют пробы воды и почвы в местах массового купания.

Как сообщает сайт ведомства, отобранные пробы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Постоянный лабораторный контроль за состоянием воды водоема организуют собственники и арендаторы пляжей.

С мая с мест отдыха у водоемов отобрали и исследовали по микробиологическим и санитарно-химическим показателям 88 проб воды, по паразитологическим показателям 25 проб. Специалисты изучили 20 проб почвы. Все пробы отвечали гигиеническим нормативам.

На сегодня, 5 официальных пляжей Рязани – на Борковских карьерах 1, 2, 3, Ореховом озере и реке Старица у санатория «Старица» – соответствуют санитарным нормам. Выданы соответствующие заключения. Пробы, взятые с других водоемов, находятся на санитарно-эпидемиологических экспертизах.