В Рязани благоустраивают один из скверов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани начались работы по благоустройству территории сквера на улице Островского. Проект будет реализован за счет инвестора. Планируется, что в сквере благоустроят зеленую зону площадью около 7 900 квадратных метров. Тропинки в сквере вымостят плиткой, обустроят универсальную площадку для занятий спортом и детскую площадку с игровыми комплексами, установят парковую мебель и малые архитектурные формы.

При этом, ни одно из растущих в сквере деревьев вырубать не будут, некоторым их них изменят ворму ветвей и поднимут крону. Газоны засеют многолетними травами, в сквере разобью новые клумбы, установят цветочные вазоны.

Планируется, что в июле территория этой зеленой зоны будет полностью благоустроена.