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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Глава региона Николай Любимов назвал Скопинский автоагрегатный завод «надеждой рязанского машиностроения»

17:43 / Власть
Глава региона Николай Любимов назвал Скопинский автоагрегатный завод «надеждой рязанского машиностроения»

Памятную запись с такими словами Николай Любимов оставил в книге отзывов музея завода. На предприятии глава региона побывал сегодня в рамках рабочей поездки по Скопинскому району.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «СААЗ Комплект» Юрий Анашкин и исполняющий обязанности управляющего АО «Скопинский автоагрегатный завод» Сергей Власов показали Николаю Любимову заводские цеха. Глава региона проехал во время тест-драйва на автомобиле «Рено», укомплектованном скопинскими амортизаторами.

Предприятие выпускает автомобильные амортизаторы и подшипники, которыми комплектуют автомобили «Лада» и «УАЗ». В 2016 году завод выполнил работ и услуг меньше, чем в 2015 году. Причина тому – снижение количества заказов от «АвтоВАЗа». Тем не менее, Николай Любимов отметил работу коллектива завода по модернизации производства. «У предприятия огромный потенциал, и новые заказы помогут его реализовать», – сказал он.

Фото Александра Королева и Татьяны Клемешевой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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