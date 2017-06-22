Глава региона Николай Любимов назвал Скопинский автоагрегатный завод «надеждой рязанского машиностроения»

Памятную запись с такими словами Николай Любимов оставил в книге отзывов музея завода. На предприятии глава региона побывал сегодня в рамках рабочей поездки по Скопинскому району.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «СААЗ Комплект» Юрий Анашкин и исполняющий обязанности управляющего АО «Скопинский автоагрегатный завод» Сергей Власов показали Николаю Любимову заводские цеха. Глава региона проехал во время тест-драйва на автомобиле «Рено», укомплектованном скопинскими амортизаторами.

Предприятие выпускает автомобильные амортизаторы и подшипники, которыми комплектуют автомобили «Лада» и «УАЗ». В 2016 году завод выполнил работ и услуг меньше, чем в 2015 году. Причина тому – снижение количества заказов от «АвтоВАЗа». Тем не менее, Николай Любимов отметил работу коллектива завода по модернизации производства. «У предприятия огромный потенциал, и новые заказы помогут его реализовать», – сказал он.

Фото Александра Королева и Татьяны Клемешевой