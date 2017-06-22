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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Рязанский спортсмен Уали Куржев завоевал «серебро» Кубка Европы по дзюдо

18:19 / Спорт
Рязанский спортсмен Уали Куржев завоевал «серебро» Кубка Европы по дзюдо

Стартовали соревнования Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин 17 июня в городе Селье-Подчетртек (Словения). В первый день турнира определились победители и призеры в трёх весовых категориях у представителей сильного пола и в четырех – у представительниц прекрасного.

Одну из наград в копилку сборной России добыл рязанец, воспитанник СДЮСШОР «Родной край – Спорт» Уали Куржев, ставший серебряным призером в весовой категории до 73 кг. Он одолел соперников из Румынии, Германии, Франции и соотечественника Лечи Эдиева. Три из этих четырех побед были досрочными. В решающей схватке борец уступил немецкому спортсмену Игорю Вандтке, который и стал обладателем Кубка Европы в этом весе. Куржев был единственным дзюдоистом из Рязани на турнире.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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