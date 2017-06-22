Глава рязанского региона Николай Любимов: у Скопинского района есть хорошие перспективы для развития

Об этом глава региона заявил сегодня, подводя итоги рабочей поездки в муниципальное образование

Мы вместе будем работать над привлечением сюда инвестиций, открытием новых производств. При этом здесь важно создавать условия привлекательные для инвесторов и комфортные для жизни людей,– сказал глава региона. – Думаю, при грамотном подходе и обустройстве городской среды инвестор сюда пойдет. Я уверен, за этим будущее.

В рамках рабочей поездки в район глава региона побывал на мясоперерабатывающем комбинате, где ему продемонстрировали работу цехов, камеры созревания сырокопченых колбас, термического и фасовочного отделений. Николай Любимов осмотрел склад готовых изделий и продегустировал продукцию.

Скопинский мясоперерабатывающий комбинат работает с 1928 года. В настоящее время предприятие выпускает вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые колбасы, полуфабрикаты, ветчины, сосиски и сардельки, мясные и мясорастительные консервы, блинчики с различными начинками. С целью увеличения производства и реализации продукции на комбинате разработаны и запущены линейки колбасных изделий, мясных и мясорастительных консервов более дешевого ценового сегмента под специальной торговой маркой. На предприятии действует сертифицированная система качества, основанная на принципах ХАССП.

Глава региона Николай Любимов отметил, что предприятие выпускает качественную и вкусную продукцию, руководство и коллектив заинтересованы в его развитии. «Таким производствам, как мясоперерабатывающий комбинат будем оказывать поддержку. Она будет заключаться, прежде всего, во взаимодействии с компанией Х5 Retail Group, соглашение о сотрудничестве с которой мы подписали на Петербургском международном экономическом форуме, – сказал Николай Любимов.– Это дает нам возможность поставлять товары местных производителей в магазины сети «Пятерочка», которые расположены на территории региона. Кроме того в перспективе мы сможем направлять продукцию таких предприятий в распределительный центр, который компания планирует построить в Рязанской области».

Глава региона Николай Любимов также побывал в парке культуры и отдыха в Скопине, где в этом году в рамках программы по формированию городской среды и с учетом мнения общественности будет проведено благоустройство. Средства на это будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов. В парке планируется заасфальтировать пешеходные дорожки, обустроить танцевальную и тренажерную площадки, установить малые архитектурные формы.

Источник: сайт правительства Рязанской области