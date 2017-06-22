Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Индекс промышленного производства области вырос на 6,8 процента»

С января по май текущего года индекс промышленного производства области вырос на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Положительная динамика в экономике РФ была отмечена на заседании Госдумы РФ, где состоялось третье чтение закона о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. По словам председателя бюджетного Комитета Госдумы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, закон фиксирует, что закончился спад и начался экономический рост. Предполагается, что бюджет получит на 8,8 процента больше доходов, чем прогнозировалось в декабре прошлого года. В частности планируется, что более 25 млрд. рублей будут направлены на дополнительную поддержку промышленности, 35 млрд. рублей – на развитие АПК, более 10 млрд. рублей – на строительство и ремонт дорог.

По словам главы региона Николая Любимова, в Рязанской области в 2017 году с плюсом работают такие отрасли, как ОПК, нефтепереработка, приборостроение, сельское хозяйство, химическое производство, стройиндустрия, высокотехнологичные направления. «В целом у нас рост – 6,8 процента. Будем работать над тем, чтобы сохранить эту тенденцию, в том числе за счет проектов, которые мы реализуем при поддержке федеральных институтов развития: это моногорода, ТОСЭР, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Будем действовать по этим всем направлениям», – отметил Николай Любимов. Он добавил, что необходимо сосредоточиться на привлечении инвестиций, поскольку это придаст еще большую динамику. «Чем больше компаний к нам зайдет, чем больше малых предприятий будет работать, тем устойчивее будет рост», – цитирует главу региона сайт областного правительства.