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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Будем помнить

00:01 / Общество
В селе Пущине Рязанского района освятили часовню
Будем помнить

Инициативу открыть в селе часовню проявили уроженцы Пущина – братья Борис, Владимир и Михаил Жаровы. Ее поддер­жали местные жители, работники сельхозпредприятия, сельская администрация.

Были собраны средства на строительство часовни, приведено в порядок сельское кладбище, сделана памятная доска, увековечившая имена односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В День России на торжественный митинг, посвященный открытию памятной доски и освящению часовни, собрались жители села. Они держали портреты своих родственников, чьи фамилии выгравированы на памятной доске. Открыл митинг полковник ВДВ в отставке Борис Иванович Жаров. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в реализации проекта. В тишине прозвучали имена 23 жителей села, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Курсанты академии ФСИН, приглашенные на митинг, возложили цветы.

Младший из братьев, Михаил Иванович, рассказал о том, как зародилась идея создания часовни и памятной доски. Он отметил, что очень символично размещение памятной доски с именами воинов, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, на стене часовни в честь князя-воина св. Александра Невского.

Освятил часовню протоиерей Мервинского храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Сергий.

Инна Кочубей

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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