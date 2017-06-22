Будем помнить

В селе Пущине Рязанского района освятили часовню

Инициативу открыть в селе часовню проявили уроженцы Пущина – братья Борис, Владимир и Михаил Жаровы. Ее поддер­жали местные жители, работники сельхозпредприятия, сельская администрация.

Были собраны средства на строительство часовни, приведено в порядок сельское кладбище, сделана памятная доска, увековечившая имена односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В День России на торжественный митинг, посвященный открытию памятной доски и освящению часовни, собрались жители села. Они держали портреты своих родственников, чьи фамилии выгравированы на памятной доске. Открыл митинг полковник ВДВ в отставке Борис Иванович Жаров. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в реализации проекта. В тишине прозвучали имена 23 жителей села, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Курсанты академии ФСИН, приглашенные на митинг, возложили цветы.

Младший из братьев, Михаил Иванович, рассказал о том, как зародилась идея создания часовни и памятной доски. Он отметил, что очень символично размещение памятной доски с именами воинов, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, на стене часовни в честь князя-воина св. Александра Невского.

Освятил часовню протоиерей Мервинского храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Сергий.

Инна Кочубей