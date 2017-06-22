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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Рязанцы приняли гостей из солнечной Молдавии

00:01 / Общество

В областной библиотеке им. Горького в рамках библиотечного проекта «Искусство жить вместе» прошел концерт молодежного камерного хора «Рапсодия» (Республика Молдова, г. Кишинев). Название программы символическое – «С любовью к России».

Руководитель хора Наталья Барабанщикова – известный дирижер, композитор, поэт, лауреат международных и республиканских хоровых и поэтических конкурсов, член жюри и ведущая мастерских авторской песни.

Молодежный хор «Рапсодия» неоднократно становился победителем международных и республиканских хоровых конкурсов и фестивалей. Его выступления проходили в Греции, Турции, Польше, Украине, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Сербии, Венгрии.

Концерт состоялся благодаря поддержке рязанской городской культурно-просветительской организации «Радуга». В начале встречи гостям вручили полное собрание сочинений С.А. Есенина.

«Для рязанцев это большая честь принимать гостей из солнечной Молдовы», – такими теплыми словами открыла встречу директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина.

Коллектив хора исполнил произведения русской православной музыки, военно-патриотические песни. Звучали также стихотворения Н. Рубцова, Ю. Друниной.

Закончилась встреча прекрасным исполнением хора песни «Смуглянка», которую подхватили все собравшиеся.

Александра Спиридонова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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