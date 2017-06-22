Единая история

Двадцать три музея рассказали о традициях Рязанской области на общей выставке

В музее истории молодежного движения открылась выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла». Это вторая часть совместного выставочного проекта музеев региона «Время. События. Люди», посвященного 80-летию Рязанской области.

Выставка раскрывает самобытность местных культур, традиций и обычаев. Участие в ней приняли 23 областных, муниципальных и частных музеев области. Посетители смогут увидеть национальные костюмы, предметы быта, ремесленные инструменты. Так, шиловский этнокультурный центр «Заряна» представил на выставке полный набор инструментов бондарного промысла. Музейные предметы рассказывают не только о крестьянской, но и городской культуре региона, большую часть которой представил музей-усадьба академика И.П. Павлова. Участие в выставке приняли частные коллекционеры и национальные диаспоры, которые познакомят рязанцев со своими национальными костюмами. Всего в экспозицию вошло более 500 предметов.

– Это уникальный проект. В истории нашего региона еще не было выставки, которая объединяла бы все музеи региона, включая частные коллекции, центры национальных культур. Мы раскрыли здесь весь потенциал Рязанской области, с глубокой древности до современности, – говорит первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова.

Проект «Время. События. Люди» служит познавательным целям, поэтому в рамках выставки будут организованы встречи с выдающимися столичными специалистами в области этнографии. Муниципальные музеи проведут свои презентации. О дате проведения этих событий музей сообщит позднее. Выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла» будет работать до 30 сентября.

С марта по май в музее работала первая часть проекта – выставка «Наши земляки», посвященная выдающимся уроженцам и жителям Рязанской области. Она пользовалась большим успехом у посетителей. С экспозицией ознакомилось более 1000 человек. Третья выставка, «К 100-летию революции 1917 г.», будет представлена с октября по декабрь.

Прямая речь

Ирина Денисова,

заместитель директора областного художественного музея имени И.П. Пожалостина:

– Выставка дала возможность музейщикам еще раз почувствовать себя единым сообществом. Это повод выявить наши общие проблемы и найти пути их решения. Экспозиция дает богатейший материал для серьезного разговора. У сотрудников художественного музея своя боль: многие народные промыслы в условиях рынка оказались поставлены на грань выживания. Некоторые из них, не справившись со сложными экономическими условиями, прекратили свое существование. Мы не случайно показали на экспозиции изделия предприятия народного художественного промысла «Рязанские узоры», которого больше нет. А ведь на рязанской земле вышивка была представлена богатством вариантов, разнообразием швов, которых мы нигде не встретим. Мы, к сожалению, на данном этапе практически утратили эти традиции. У нас работают отдельные авторы, но достаточно разрозненно. На выставке придется говорить не только о славном, но и сложном. Ведь задача музеев состоит не только в том, чтобы лелеять наш взор и радовать нас, но и в том, чтобы мы задумывались о существенных вопросах.