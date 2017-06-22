Чтобы не забылось

Двадцать шестой телерадиомарафон собрал более полутора миллионов рублей

Сколько бы лет ни прошло, Отечественная война не уйдет из памяти, и в сердцах потомков победителей будет жить вечная благодарность ветеранам, принесшим Родине мир, сохранившим для нас страну. Они не только совершили подвиг, стали творцами истории.

Каждый по-своему выражает благодарность ветеранам: добрым словом, помощью по дому, материальной поддержкой. Именно эти цели преследует двадцать шестой телерадиомарафон «Низкий поклон вам, ветераны!», посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

В области проживают более 24 тысяч ветеранов – участников боевых действий, тружеников тыла, солдатских вдов. Жизнь каждого из них – символ несгибаемости духа, пример беззаветного служения Родине. В наших силах сделать жизнь ветеранов спокойной и счастливой.

Традиционно делятся своими средствами участники фонда и члены Попечительского совета при фонде ветеранов. Организаторы марафона благодарны В.А. Бродскому, Т.И. Волошенковой, С.И. Соколу, С.Н. Фролову, Ю.П. Ивлиеву, руководителям ряда министерств, управлений, больниц, поликлиник.

В благотворительном марафоне приняли участие 100 предприятий и организаций. Это ПАО «Приовнешторгбанк», ГУ Центрального банка России по Рязанской области, магазин «Русское золото», ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «Альтернативные системы»», ООО «Центральное агентство недвижимости». Работники Рязанского филиала ПАО «Альфа-банк» вручили участникам войны цветы и наборы продуктов. Сотрудники ООО «Центральное агентство недвижимости» оказали ветеранам помощь в уборке квартиры. Транспортная компания «Радио-такси» передала для ветеранов талоны на бесплатный проезд в праздничные дни. Есть и другие примеры благотворительной помощи участникам войны.

На поддержку ветеранов войны, тружеников тыла, солдатских вдов направлено более 700 тысяч рублей районным и городским советам ветеранов. По личной просьбе оформлена подписка на «Рязанские ведомости» и другие газеты, выделены средства на приобретение лекарств, диетических продуктов и других необходимых вещей. В день памяти и скорби Совет фонда планирует провести встречу вдов, выделить им средства в помощь. Проведено много других полезных мероприятий.

Телерадиомарафон «Низкий поклон вам, ветераны!» продолжается. Председатель правления фонда ветеранов Тамара Федоровна Харланова считает, что в благотворительности нет места политике и бизнес-интересам. Она выразила надежду на то, что и в дальнейшем не исчезнет в людях стремление помочь, поддержать, встать рядом с тем, кому трудно.

Напоминаем банковские реквизиты Рязанского областного отделения Российского общественного благотворительного Фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил: ООО МКБ им. С. Живаго (г. Рязань), р/сч 4-070-381-02-00000000103, ИНН 6231013015, КПП 623401001, БИК 046126744, корр/сч. 3-010-181-07-00000000744. Контактный телефон/факс 98-30-32, Рязань, ул. Дзержинского, д. 10.