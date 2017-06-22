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Выпуск № 113 (5400)
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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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У войны есть женские лица

00:01 / Общество

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Кончилось мирное время…

Эту песню на мотив легендарного «Синего платочка» я впервые услышал от моей неродной матери Анны Ивановны Погребицкой. Назвать ее «мачехой» – язык не поворачивается. Она была добрая ко мне, красивая, рослая, крепкого сложения женщина. На Украине про таких говорят: «Гарна жинка».

Анна Ивановна родилась и жила в Киеве. В первый день войны погибли ее родители и муж. Спасаясь от врагов, она с малолетним сыном направилась на «товарняке» в сторону России. Поезд этот фашисты разбомбили. Погиб ее сын. Похоронив сына, она долго плакала над его могилой. Это происходило уже в зоне действия наших войск. Ее заметил один из офицеров. Он спросил: «Что случилось?» После услышанного он предложил свою помощь: зачислить ее в санитарный батальон. Она сказала ему тогда, что хочет своими руками убивать фашистских гадов и служить в пехоте на передовой.

Анна Ивановна участвовала в нескольких боях, отражая атаки врагов.

Вскоре командование решило: женщине не место в открытом бою. Ее определили в разведроту. Переодевшись в крестьянскую одежду, она ночью пересекала линию фронта, а днем изучала расположение фашистских войск.

Анна Ивановна не любила рассказывать о былом. В конце войны она вместе с моим отцом служила в отделе контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам!»).

В мирное время Анна Ивановна отправлялась на службу в гражданском платье. Но однажды, в 1950 году, по случаю 5-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне она принарядилась в парадный офицерский мундир. И я увидел, что моя мать – офицер в звании старшего лейтенанта. Вся ее грудь была увешана орденами и медалями.

***

К сожалению, многие участ­ники войны не были долгожителями, ведь они прошли сквозь пекло самой жестокой и кровавой бойни. Рано умер мой отец, затем и Анна Ивановна. От матери я узнал, что Украина по своей природе самая красивая республика Советского Союза. Я убедился в этом, побывав там в командировке. Дело было в мае. Из Киева мне надо было попасть в Калининград. По дороге с обеих сторон я увидел великое множество буйно цветущих садов. Вспомнилась есенинская строка: «Сад полышет, как пенный пожар».

С горечью наблюдаю, что сегодня делается на Украине. Но во мне теплится надежда, что родственный нам народ в конце концов преодолеет трудности, возникшие на его пути к добру и свету.

Владислав Шибков

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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