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Выпуск № 113 (5400)
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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Мы из Рощи

00:01 / Город и мы
Одними из самых популярных и полюбившихся детям и подросткам Железнодорожного района спортивных мероприятий стали «Рощинские игры»
Мы из Рощи

«Рощинские игры» – это ежегодные соревнования по игре в городки, которые проводятся префектурой совместно со спортивным клубом «Айсберг» в начале лета.

Первые соревнования проходили на площадке клуба, а на протяжении уже нескольких лет они организуются на спортивных площадках школ района при активном участии школьников самых разных возрастов.

В этом году к играм в городки добавились соревнования по прыжкам через скакалку и игра «Жонглер» – состязания на ловкость и внимательность. Победители и призеры «Рощинских игр-2017» получили от префектуры ценные призы и сувениры.

Но главное не победа, а участие! «Удивительно, но в эти игры играет уже не одно поколение детей, мы считаем их устоявшейся доброй традицией, визитной карточкой нашего района, – говорит префект Железнодорожного района Олег Морозов. – Кроме всего прочего, это замечательный пример здорового образа жизни для подростков и детей, помогающий избавиться от привыкания к электронным гаджетам, развивать физическую выносливость и командный дух».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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