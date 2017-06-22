Цветы для любимых улиц

Всех нас радует чистый и цветущий город, и даже простая цветочная клумба может неожиданно поднять настроение городскому жителю

В префектуре Железнодорожного района уверены, что среди городского асфальта и бетона немало мест, на которых можно организовать живописные «островки» зелени. Для этого сотрудники префектуры провели работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории района. И они откликнулись – приобрели цветочные вазоны.

«В свою очередь, работники префектуры оказывают помощь в доставке и установке приобретенных вазонов. Недавно такую работу мы организовали на Первомайском проспекте и улице Дзержинского, – говорит заместитель префекта Железнодорожного района Дмитрий Карташев. – Сделать любимый город еще красивее – наша общая задача».

Как сообщают в префектуре, к середине июня предприятиями и организациями различных форм собственности уже приобретено и установлено 115 напольных цветочных вазонов.