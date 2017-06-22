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Выпуск № 113 (5400)
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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Цветы для любимых улиц

00:01 / Город и мы
Всех нас радует чистый и цветущий город, и даже простая цветочная клумба может неожиданно поднять настроение городскому жителю
Цветы для любимых улиц

В префектуре Железнодорожного района уверены, что среди городского асфальта и бетона немало мест, на которых можно организовать живописные «островки» зелени. Для этого сотрудники префектуры провели работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории района. И они откликнулись – приобрели цветочные вазоны.

«В свою очередь, работники префектуры оказывают помощь в доставке и установке приобретенных вазонов. Недавно такую работу мы организовали на Первомайском проспекте и улице Дзержинского, – говорит заместитель префекта Железнодорожного района Дмитрий Карташев. – Сделать любимый город еще красивее – наша общая задача».

Как сообщают в префектуре, к середине июня предприятиями и организациями различных форм собственности уже приобретено и установлено 115 напольных цветочных вазонов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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