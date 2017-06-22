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Выпуск № 113 (5400)
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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Красивые витрины – визитная карточка любого магазина

00:01 / Город и мы

Витрина – первое, на что обращают внимание посетители, и первое, что притягивает взгляд проходящего мимо человека.

Если она выглядит ярко, красиво, оформлена со вкусом, то может стать эффективным средством для привлечения клиентов, но если витрина грязная, оформлена неаккуратно или же на ней представлены запыленные старые образцы товара, то вряд ли стоит ожидать, что в магазин потянется поток посетителей. Такое «оформление» окажет негативное влияние не только на репутацию торговой точки, но и на облик города в целом, уверены в префектуре Железнодорожного района.

«Администрация Рязани реализует несколько проектов, направленных на улучшение внешней привлекательности центральных улиц города, в том числе – создание различного вида освещения фасадов и отдельных элементов зданий, при этом большое внимание уделяется оформлению витрин объектов торговли», – рассказывает префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Как поясняют в префектуре, в соответствии с требованиями действующей Концепции по размещению рекламных конструкций на территории города Рязани, нельзя размещать рекламные конструкции, закрывая при этом остекление витрин и окон, а также заклеивать витрины и закрывать их шторами. При этом предусмотрено, что в целях качественного оформления витрин целесообразно обеспечить их подсветку в темное время суток теплым контурным светом. Осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы их выходные отверстия или отраженные от выставленных товаров блики не попали в центральное поле зрения водителей, находящихся на расстоянии не менее 2 м от стекла витрины.

В соответствии с профилем предприятия, витрины рекомендуется оформлять образцами товарной продукции, товарно-декоративными элементами, при необходимости – с использованием текстов, раскрывающих по­требительские свойства товаров или услуг.

Также, согласно Концепции, оформление пространства витрин не должно занимать больше половины площади, чтобы товары, выставленные в них, были видны с улицы и со стороны торгового зала, не нарушая прозрачность остекления.

«Для того, чтобы все эти нормы и правила соблюдались, мы разговариваем с представителями магазинов, объясняем важность соблюдения требований Концепции, чтобы улучшить не только внешний вид торговой точки, но и для удобства потенциальных покупателей, да и просто проходящих или проезжающих мимо горожан. Необходимо, чтобы владельцы магазинов понимали, что от их решения зависит то, как наш город будет выглядеть», – подчеркивает Олег Морозов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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