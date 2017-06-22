Широкий диалог

Общественная палата РФ будет укреплять взаимодействие с регионами

На днях в Москве прошло первое заседание нового состава Общественной палаты РФ, которому предстоит работать в течение трех ближайших лет. Рязанскую область в ней вновь представляет доктор филологических наук, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Ольга Ефимовна ВОРОНОВА. Она рассказала о наиболее важных темах, поднятых на заседании.

Р.В. – Уважаемая Ольга Ефимовна, вы как представитель региона, принимали участие в первом заседании Общественной палаты. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.

О.В. – Заседание было посвящено приоритетным направлениям в деятельности Общественной палаты РФ, а также, конечно, решению организационных вопросов. Новым руководителем федеральной палаты стал хорошо известный рязанцам главный редактор журнала «Эксперт», ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале Валерий Фадеев. Совсем недавно с командой федеральных экспертов он побывал в Рязани, встречался с гражданскими активистами, с членами нашей региональной Общественной палаты. При активном участии главы региона Николая Викторовича Любимова мы обсуждали проблемы формирования современной городской среды, роль территориального общественного самоуправления (ТОСов) в этом процессе. Валерий Александрович дал положительную оценку встречам с рязанской общественностью не только в своем программном выступлении на пленарном заседании федеральной палаты, но и в ходе встречи членов Общественной палаты РФ с Президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на второй день нашей работы в Кремле. В.А. Фадеев в беседе со мной высказал намерение вновь посетить Рязань для продолжения начатого диалога. Мы, конечно, со своей стороны однозначно поддерживаем такой новый формат, ведь, по существу, на рязанской площадке отрабатывается новая эффективная модель взаимодействия федеральной и региональной палат для всей страны.

Р.В. – Чему было посвящено ваше выступление на пленарном заседании Общественной палаты РФ?

О.В. – Я сочла необходимым сказать о том, что деятельность Общественной палаты Российской Федерации не должна ограничиваться теорией и практикой «малых дел». Она должна активнее проявлять себя как авторитетный политический институт, оперативнее реагировать на вызовы нашего времени, в частности, в форматах консолидированной позиции, в заявлениях и обращениях, в том числе к мировой общественности. Например, по поводу усиления санкций против России со стороны США, актов международного терроризма, ситуаций в Сирии, на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках. Сказала и о том, что поддержка развития институтов гражданского общества в Крыму и Севастополе должна стать приоритетом в работе всех девятнадцати комиссий, созданных в рамках нового состава палаты. Поддержала практику выездных форматов работы федеральной палаты в субъектах РФ на примере Рязанской области.

Р.В. – Как вы уже сказали, с членами Общественной палаты РФ нового созыва встретился Президент России Владимир Путин.

О.В. – Да, встреча состоялась в Кремле. Владимир Владимирович позитивно оценил деятельность Общественной палаты Российской Федерации, отметил, что она сумела занять свою продуктивную нишу в общественно-государственном устройстве нашей страны как важный инструмент социального диалога и общественного контроля за деятельностью органов власти. Владимир Владимирович ответил на вопросы членов Общественной палаты. Он поддержал деятельность общественных организаций, в том числе в сфере международного сотрудничества, сказал о том, что в условиях попыток политической изоляции нашей страны народная дипломатия может решать многие вопросы более успешно, чем официальные структуры. Высказался в поддержку деятельности социально ориентированных НКО и волонтерских организаций в регионах, включая муниципальный уровень. Поддер­жал деятельность «Русской гуманитарной миссии» Евгения Примакова-младшего в «горячих точках» планеты. Проявил заинтересованное отношение к идее развития отечественного медицинского туризма, с которой выступил на встрече легендарный хирург Лео Бокерия. Высоко оценил подвижническую деятельность создателей дет­ского хосписа в Москве, в который приезжают за опытом медики и волонтеры из многих зарубежных стран. Президент совершенно определенно высказался за широкий общественный диалог, отметив при этом, что уровень политических прав и свобод для людей с различными позициями и взглядами в нашей стране намного выше, чем в странах западной демократии, что бы они по этому поводу ни говорили.

Р.В. – Спасибо за содержательную беседу!