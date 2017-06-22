Дорогам требуются миротворцы

Возвращался я недавно на автомобиле из Скопина. Воскресным днем машин на трассе было не много, да и погода благоприятствовала – прекрасная видимость, сухой асфальт, еще не смытая дождями дорожная разметка на нем. Водители называют такие условия идеальными. В дороге, как обычно, слушал приемник. И вдруг, как гром среди ясного неба, – сообщение в эфире о трагическом ДТП в Тульской области с участием автомобиля из Рязани и гибелью нескольких человек. Причиной оказался выезд на встречную полосу.

Тут же вспомнил недавно перечитанную и уже много раз дополненную и переизданную книгу Юрия Гейко «Автоликбез». Одна из глав книги посвящена секретам вождения автомобиля на загородной автотрассе. Юрий Васильевич, заядлый автолюбитель с многолетним стажем и журналист, пишет о том, что многие его знакомые, обладавшие прекрасными навыками езды в городских пробках и получавшие медали и кубки в чемпионатах по авторалли, погибли на загородных шоссе. В памяти и трагическое ДТП десятилетней давности. Во Владимирской области актер Александр Дедюшко, находясь за рулем иномарки, пересек две сплошные и выехал на встречку. В аварии погибла вся его семья. К сожалению, мотивы подобных действий водители уносят с собой в могилу.

Правила дорожного движения обгон допускают только в том случае, когда сплошная линия разметки на дороге меняется на прерывистую, но многие водители вернуться в свой ряд не успевают. В последнее время подобные ДТП с гибелью людей произошли на федеральных трассах М-5 и М-6. На спасской, касимовской, ряжской и скопинской автодорогах без выезда на встречку тихоходный автомобиль не обгонишь. Тут, как советуют инспекторы ДПС, нужна повышенная внимательность и математический расчет. При скорости 60 километров в час автомобиль проезжает в секунду около 17 метров. Вот и считайте, через сколько секунд, обогнав автомобиль, вы вернетесь в свой ряд и как далеко до встречной машины.

Каждое ДТП с гибелью людей невольно вызывает вопрос: ну хоть кто-нибудь что-нибудь делает для обеспечения безопасности дорожного движения? В региональной ГИБДД мне сообщили, что с начала текущего года в области произошло 719 ДТП, в которых 91 человек погиб и более тысячи получили травмы. При этом количество аварий на 20 процентов выросло, а число погибших на 14 процентов уменьшилось. Более благоприятная обстановка по уменьшению количества погибших складывается за последние пять лет. По сравнению с 2012 годом гибель людей на дорогах уменьшилась на 25 процентов. В ГИБДД назвали и причины, повлиявшие на статистику.

Более широко стали вести пропаганду безопасности дорожного движения, качество дорог улучшилось, ужесточилось законодательство за нарушение ПДД. Палочкой-выручалочкой оказалось и тросовое ограждение, установленное на Северной окружной дороге, частично на Солотчинском шоссе и трассе М-5. С начала года водители совершали с ним столкновение 17 раз. Если бы троса не было, то автомобиль был бы на встречке со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями. Как мне рассказали в ГИБДД, до окончания 2018 года на трассе М-5 тросовое ограждение полностью установят до границы с Московской областью, а на шоссе Рязань – Касимов – до Солотчи. Монтажные работы там уже ведутся. В Рязани здорово охлаждают пыл пешеходов перебежать дорогу в неустановленном месте заборы, разделяющие проезжую часть и тротуары. Улучшилось и качество дорог, что тоже способствует безопасности.

Количество пьяных по-прежнему не уменьшается, несмотря на ужесточение санкций. В ГИБДД уверены, что еженедельные рейды по выходным в конечном итоге ситуацию поправят, но законодатели могли бы применять к нетрезвым водителям и более строгие меры, вплоть до пожизненного лишения прав. Но тут опять же нет никакой гарантии, что люди не сядут за руль без документов.

Необъявленная война на дорогах идет с тех самых пор, как только по ним покатились первые автомобили. Победить в этой войне нельзя, ее можно только прекратить. И героев в ней не бывает, а погибших в целом по России более 20 тысяч человек ежегодно. Так когда же на дорогах появятся миротворцы? Похоже, отвечать на этот вопрос рано или поздно придется каждому.