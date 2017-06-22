На заседании правительства области врио губернатора Николай Любимов дал ряд поручений

Поощрить педагогов

Николай Любимов попросил проинформировать участников заседания о ходе сдачи ЕГЭ в регионе. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина доложила о завершении основного периода государственной итоговой аттестации: в целом по области результаты выше тех, которые были получены в прошлом году. Так, снижено количество неудовлетворительных оценок. Кроме того, три выпускника набрали на экзаменах 100 баллов: по обществознанию, литературе и впервые – по математике. Глава региона Николай Любимов дал поручение поощрить лучших педагогов, которые успешно подготовили выпускников к сдаче ЕГЭ.

О дорогах и свалках

Комментируя состоявшуюся накануне встречу с членами регионального отделения ОНФ, Николай Любимов дал поручение руководителям профильных министерств принять к исполнению выработанные с членами регионального ОНФ совместные мероприятия по контролю качества автомобильных дорог и ликвидации свалок на территории области. По словам главы региона, представители ОНФ выразили желание взять под патронат парк им. Гагарина в Рязани. В соответствии с этим Николай Любимов поставил задачу перед главой администрации г. Рязани Олегом Булековым учесть это предложение в комплексном плане мероприятий и оказать содействие инициативе. Кроме того, глава региона напомнил о необходимости довести до конца работу по присвоению статуса рекреационной зоны городскому парку юннатов.

О лекарствах

Об исполнении поручения главы региона по проверке ценообразования на жизненно важные лекарства в аптеках проинформировал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Контрольные мероприятия проведены в 17 крупнейших аптечных сетях. По наименованиям, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, нарушений ценообразования не зафиксировано. Тем не менее завышение стоимости возможно по другим, не входящим в данный список, лекарствам. Глава региона поручил продолжить работу по контролю за ценообразованием на лекарства, проверить все аптечные организации с тем, чтобы не допускать роста цен. В случае, если эти меры не дадут результата, глава региона предложил обнародовать список аптек, необоснованно завышающих цены.

О безопасности и туризме

Еще одно поручение главой региона было дано в связи с пожаром в девятиэтажном доме Рязани, произошедшем накануне. Николай Любимов обратился к руководству регионального МЧС с предложением провести совместно с профильными ведомствами проверки обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Министру культуры и туризма Виталию Попову глава региона Николай Любимов дал поручение проработать совместно с главами муниципальных образований тему развития туризма. «Есть конкретные предложения от каждого района, и многие из них очень интересные», – сказал Николай Любимов. Виталию Попову дано поручение подготовить к следующему расширенному заседанию правительства доклад по развитию туризма, включив в него предложения муниципалитетов.