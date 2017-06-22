Взгляд в завтрашний день

Николай Любимов: «У скопинского района есть хорошие перспективы»

Маршрут рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора области Николая Любимова в Скопинский район включал несколько крупных предприятий.

Первым Николай Викторович посетил ООО «Скопинский фармацевтический завод». С 2014 года новым владельцем предприятия стало ПАО «Фармимэкс», и началась модернизация производства. В 2016 году ООО «Скопинфарм» реализован инвестиционный проект по обновлению корпуса производства твердых лекарственных форм. В дальнейшем планируется запустить линию по производству капсул и таблеток противовоспалительного и антимикробного действия, а также завод полного цикла по производству препаратов из плазмы крови человека.

Николай Любимов побывал в ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Виталием Артемовым. Он попробовал колбасные изделия комбината и оценил их качество и вкус. «Мы будем оказывать таким производствам поддержку, – подчеркнул Николай Любимов. – Она будет заключаться, прежде всего, во взаимодействии с компанией Х5 Retail Group, соглашение о сотрудничестве с которой мы подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Это даст возможность поставлять товары местных производителей в магазины сети «Пятерочка», которые расположены на территории региона. В перспективе мы сможем направлять продукцию таких предприятий в распределительный центр, который компания планирует построить в Рязанской области».

Николай Любимов побывал и в скопинском Центре народных художественных промыслов и ремесел. Глава региона ознакомился с местными музейными коллекциями и с помощью мастера центра вылепил цветочный горшок. Знакомство с городом продолжилось на местном стадионе, Николай Любимов зашел в Парк культуры и отдыха, который в этом году благоустроят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

А после в плане рабочей поездки был Скопинский автоагрегатный завод. Гость осмотрел цеха и прокатился по «полосе препятствий» на автомобиле Renault, укомплектованном амортизаторами со скопинского завода. «Ситуация в экономике сейчас непростая, но работники завода стараются модернизировать производство, – отметил врио губернатора. – Это правильный подход, который позволит получать заказы от иностранных автопредприятий, работающих в других регионах страны».

Завершился день в Скопине общением с активом муниципального района в городском Дворце культуры. «У района большие возможности. А при грамотном подходе к обустройству городской среды инвестор сюда пойдет», – подытожил Николай Любимов.