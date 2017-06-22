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Выпуск № 113 (5400)
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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Хлебное дело

00:01 / Экономика
Основа рынка – конкуренция
Хлебное дело

Участники состоявшегося в р.п. Сараи семинара-совещания «Оценка и перспективы развития хлебопекарной отрасли Рязанской области» посетили хлебозавод местного райпо и обменялись опытом работы.

С начала строительства Сараевского хлебозавода исполнилось 50 лет. Предприятиям потребительской кооперации в регионе оказывается помощь в рамках программы поддержки малого предпринимательства. Направления этой помощи разные. В программе предусматривались, в частности, средства на приобретение оборудования по лизингу, на повышение энергоэффективности производства, обучение кадров. Сараевский хлебозавод почти полностью обновил оборудование в последние годы. Из федерального и регионального бюджетов он получил около 5 миллионов рублей.

Потребности деревенских и городских жителей в наше время мало отличаются. Основа рынка – конкуренция. Если ты не завезешь пользующийся спросом товар в сараевское село, то это сделают предприниматели из соседней Тамбовской, а то и Липецкой областей. И расширять ассортимент, повышать качество, снижать издержки заставляет работников Сараевского райпо необходимость – надо поддерживать конкурентоспособность своей продукции. В 1970-е годы предприятие выпускало два вида изделий: хлеб черный и белый. Сейчас ассортимент выпускаемой продукции увеличился до 250 наименований.

А как обстоят дела со сбытом продукции? В том же Сараевском районе, как и во многих других, еще есть населенные пункты, к которым трудно проехать в весеннюю и осеннюю распутицу, зимой. А у потребкооперации задача – чтобы жители даже самых маленьких населенных пунктов видели у себя продавцов из того же райпо хотя бы два раза в неделю, по графику, и могли приобрести нужные товары. Именно поэтому райпо государством выделяются субсидии на приобретение машин высокой проходимости, автолавок.

Посещение завода было полезным для всех участников совещания. Ведь в докладе, с которым перед ними потом выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, среди основных задач назывались те, которые на Сараевском хлебозаводе успешно решаются: увеличение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование работы по продвижению продукции на рынке, модернизация оборудования.

Решать эти задачи нужно и другим предприятиям и организациям. Хлебопекарная отрасль социально значимая, она играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Как отмечалось в докладе, сегодня на территории региона функционируют 7 крупных и средних хлебозаводов, 15 предприятий облпотребсоюза и около 30 малых предприятий и цехов. В общем объеме реализации продуктов питания производство хлеба и хлебобулочных изделий составляет 11%.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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