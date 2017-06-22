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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Диалог власти и бизнеса

00:01 / Общество
Полевая страда в регионе должна быть проведена эффективно
Автор фото: Дмитрий Осинин | Диалог власти и бизнеса
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня устойчивое развитие сельского хозяйства – задача комплексная. Необходимо и передовое производство, и современная социальная сфера. ООО «Авангард» Рязанского района, которое посетил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, – яркий тому пример. Здесь, при поддер­жке государства, создаются современные высокопроизводительные рабочие места и формируется комфортная среда для жизни.

Со всеми особенностями хозяйства ознакомился глава региона Николай Любимов, побывавший в современном животноводческом комплексе на 1200 голов крупного рогатого скота, в оборудованном по последнему слову техники фруктохранилище, в садах и ягодниках, где применяется капельное орошение, дающее гарантированный урожай. Посетил Николай Викторович и конно-спортивный клуб «Авангарда» – с крытым манежем с искусственным освещением и летним плацем для тренировок, и строящуюся вторую очередь агрогородка.

В с. Тюшеве по программе устойчивого развития сельских территорий возводится коттеджный поселок на 49 домов для работников и молодых специалистов предприятия. Глава региона высоко оценил качество строительства и деятельность по обеспечению жильем в хозяйстве: «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия.

В «Авангарде» эта работа успешно ведется. Самое главное, что людям не приходится вкладывать много средств в строительство жилья, государство берет на себя большую часть затрат».

В этом же хозяйстве Николай Любимов провел «круглый стол» с участием председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, первого заместителя председателя правительства региона Сергея Самохина, министра сельского хозяйства и продовольствия Виталия Артемова, руководителей предприятий АПК, банкиров, где обсуждалась обстановка на полях и фермах, в экономике АПК, а также стратегические отраслевые задачи. Глава региона выразил свою позицию однозначно. По его словам, в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ В.В. Путиным, субъекты РФ получили больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК. Их объем теперь связан с увеличением пашни, ростом урожайности, достижением других качественных показателей производства. «Это должно создавать стимулы для внедрения передовых агротехнологий и, соответственно, повышения динамики развития сектора. Конечно, нужно учитывать, что возрастает и ответственность регионов за эффективное вложение полученных ресурсов», – сказал Николай Любимов. Посевная на Рязанщине проведена достаточно успешно. Площадь обрабатываемых земель выросла на 30 тысяч гектаров. Сейчас основные задачи – подготовка к уборочной страде и заготовка кормов для животноводческой отрасли.

В беседе с журналистами Николай Любимов отметил, что в регионе хорошие перспективы имеет переработка зерна, в том числе глубокая переработка кукурузы, плодов и ягод, овощей, картофеля. Большие резервы есть в мясомолочном производстве, в частности, в северо-восточных районах. «Там от переработки зависит очень многое. Важно на меньших объемах получать больше продукции», – сказал глава региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
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