Вести районов

ПИТЕЛИНО. Животноводы района занимают первое место в регионе по продуктивности дойного стада. За пять месяцев этого года ими получено по 3716 килограммов молока от каждой коровы. Это на 1170 килограммов больше, чем в среднем по области.

МИЛОСЛАВСКОЕ. В районе стартовала акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега». Она прошла в деревне Гремячке, вблизи музея-усадьбы русского ученого, географа и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Сотрудники райадминистрации совместно с представителями отдела водных ресурсов по Рязанской области Московско-Окского бассейнового водного управления, министерства природопользования региона и местными жителями занимались очисткой берегов реки Рановы. Были убраны зависшие и поврежденные деревья, а со дна водоема подняты затонувшие ветки и коряги.

КАСИМОВ. Представители городской администрации, налоговой службы, прокуратуры, казначейского управления встретились с более чем 30 предпринимателями. На встрече обсуждены вопросы взаимодействия крупных торговых сетей с местными товаропроизводителями. Также темами для обсуждения стали аттестация рабочих мест в целях обеспечения безопасности и нарушения, выявленные Касимовской прокуратурой в ходе проверок.

СПАС-КЛЕПИКИ. Глава райадминистрации Николай Крейтин вручил многодетным молодым семьям Левковых, Степновых, Басовых и Мисюра свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

МИХАЙЛОВ. Михайловскому дому-интернату общего типа для престарелых и инвалидов подарили 17 инвалидных колясок. Помощь была оказана директором фонда развития системы поиска пропавших людей «Метод Центр» (г. Москва) Ириной Воробьевой. Все коляски являются именными. Кроме того, в рамках реализации пилотного проекта благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и регионального правительства «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области» для проживающих Михайловского дома-интерната были организованы консультации специалистов Калужского филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза им. С.Н. Федорова». Девяти проживающим были сделаны операции по коррекции зрения.

СОКОЛОВКА. В районе с новым интересным проектом ознакомили представителей туристического комплекса «Окская жемчужина», им предложили побывать в «Усадьбе рязанского каравайца» в селе Коростове. Презентовали новый проект специалисты Центра поддержки предпринимательства района при поддержке райадминистрации. В селе туристы смогут научиться правильно готовить рязанские каравайцы, узнают традиционные для Рязанщины рецепты и смогут оценить их вкус. Как отмечают организаторы, угощение будет вкуснее вдвойне – в качестве дополнения к блинчикам предложат сметану, йогурты и другую молочную продукцию, произведенную на предприятиях малого бизнеса.