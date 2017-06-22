Возвращение на родину

В Рязани торжественно захоронили останки погибшего в 1943 году в небе над Кубанью военного летчика

Более 70 лет безвестности. И вот теперь младший лейтенант Григорий Васильевич Сидоров обрел вечный покой на воинском квартале Богородского кладбища. В церемонии захоронения останков земляка приняли участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, советник главы администрации Рязани Николай Макариков, члены поисковых отрядов Рязани, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда».

30 июля 1943 года с боевого вылета на базу 88-го истребительного авиационного полка не вернулся самолет «ЛаГГ-3» под управлением младшего лейтенанта Григория Сидорова. Спустя 73 года обломки истребителя в поле, близ поселка Виноградный Крымского района Краснодарского края, обнаружили члены поискового отряда города Краснодара «Кубанский плацдарм». Вначале по номерам на двигателе выяснили, какой боевой части самолет принадлежал, а потом стала известна и фамилия летчика.

Выяснилось, что без вести пропавший летчик – рязанский. Родился Григорий Васильевич Сидоров в деревне Нашатыркино Рязанского района. Кубанские поисковики связались с председателем Рязанского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Николаем Стрелковым и сообщили ему эту информацию. Члены поискового отряда «Ока» отправились на Кубань и привезли оттуда останки погибшего летчика.

– Это уже четвертое захоронение на рязанской земле бойца, имя которого было неизвестно и установлено в ходе поиска, – говорит Николай Стрелков. – Двоих мы захоронили в прошлом году, двоих – в этом году, и в ближайшее время будет еще одно захоронение. Недавно в ходе проведения «Вахты памяти» поисковики «подняли» останки бойца и выяснили, что он из Рязани. Тоже летчик и тоже погиб в Краснодарском крае. Когда уточним все данные биографии, рязанцы о нем узнают.

По словам Николая Стрелкова, родственников летчика Григория Васильевича Сидорова пока разыскать не удалось. На момент призыва в армию у Григория было три брата, двое из которых погибли на войне, а судьба третьего неизвестна. Ушли из жизни родители, так что прямых потомков не нашлось, но поиск все равно продолжается. Поисковики надеются, что, может быть, отыщутся родственники героя.

На торжественном захоронении останков бойца присутствовали и воспитанники поискового отряда «Верность» из детско-юношеского центра «Звезда». По мнению педагогов центра, для подрастающего поколения, знающего о войне по книгам и фильмам, очень важно видеть и переживать главные моменты истории страны.

– Мой прадед прошел всю войну и вернулся с наградами домой, – говорит командир «Верности» Ксения Забродская. – Мне о нем рассказывала мама. Григорию Васильевичу Сидорову было суждено вернуться в родные края только через 73 года, и я думаю, что теперь рязанцы будут помнить о своем земляке вечно. Мы тоже участвуем в поиске без вести пропавших и скоро поедем на «Вахту памяти» в Смоленскую область.

Над воинским кладбищем прозвучали залпы салюта. Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошли мимо могилы Григория Сидорова торжественным маршем и отдали честь герою, погибшему при защите Родины. Еще один без вести пропавший солдат войны вернулся на родину.