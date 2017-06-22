14:12 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
79

Возвращение на родину

00:01 / Память
В Рязани торжественно захоронили останки погибшего в 1943 году в небе над Кубанью военного летчика
Автор фото: Дмитрий Осинин | Возвращение на родину
Фото: Дмитрий Осинин.

Более 70 лет безвестности. И вот теперь младший лейтенант Григорий Васильевич Сидоров обрел вечный покой на воинском квартале Богородского кладбища. В церемонии захоронения останков земляка приняли участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, советник главы администрации Рязани Николай Макариков, члены поисковых отрядов Рязани, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда».

30 июля 1943 года с боевого вылета на базу 88-го истребительного авиационного полка не вернулся самолет «ЛаГГ-3» под управлением младшего лейтенанта Григория Сидорова. Спустя 73 года обломки истребителя в поле, близ поселка Виноградный Крымского района Краснодарского края, обнаружили члены поискового отряда города Краснодара «Кубанский плацдарм». Вначале по номерам на двигателе выяснили, какой боевой части самолет принадлежал, а потом стала известна и фамилия летчика.

Выяснилось, что без вести пропавший летчик – рязанский. Родился Григорий Васильевич Сидоров в деревне Нашатыркино Рязанского района. Кубанские поисковики связались с председателем Рязанского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Николаем Стрелковым и сообщили ему эту информацию. Члены поискового отряда «Ока» отправились на Кубань и привезли оттуда останки погибшего летчика.

– Это уже четвертое захоронение на рязанской земле бойца, имя которого было неизвестно и установлено в ходе поиска, – говорит Николай Стрелков. – Двоих мы захоронили в прошлом году, двоих – в этом году, и в ближайшее время будет еще одно захоронение. Недавно в ходе проведения «Вахты памяти» поисковики «подняли» останки бойца и выяснили, что он из Рязани. Тоже летчик и тоже погиб в Краснодарском крае. Когда уточним все данные биографии, рязанцы о нем узнают.

По словам Николая Стрелкова, родственников летчика Григория Васильевича Сидорова пока разыскать не удалось. На момент призыва в армию у Григория было три брата, двое из которых погибли на войне, а судьба третьего неизвестна. Ушли из жизни родители, так что прямых потомков не нашлось, но поиск все равно продолжается. Поисковики надеются, что, может быть, отыщутся родственники героя.

На торжественном захоронении останков бойца присутствовали и воспитанники поискового отряда «Верность» из детско-юношеского центра «Звезда». По мнению педагогов центра, для подрастающего поколения, знающего о войне по книгам и фильмам, очень важно видеть и переживать главные моменты истории страны.

– Мой прадед прошел всю войну и вернулся с наградами домой, – говорит командир «Верности» Ксения Забродская. – Мне о нем рассказывала мама. Григорию Васильевичу Сидорову было суждено вернуться в родные края только через 73 года, и я думаю, что теперь рязанцы будут помнить о своем земляке вечно. Мы тоже участвуем в поиске без вести пропавших и скоро поедем на «Вахту памяти» в Смоленскую область.

Над воинским кладбищем прозвучали залпы салюта. Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошли мимо могилы Григория Сидорова торжественным маршем и отдали честь герою, погибшему при защите Родины. Еще один без вести пропавший солдат войны вернулся на родину.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 113 (5400) от 22 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Вести районов
Поручения главы региона
На заседании правительства области врио губернатора Николай Любимов дал ряд поручений
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Диалог власти и бизнеса
Полевая страда в регионе должна быть проведена эффективно
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Поручения главы региона
На заседании правительства области врио губернатора Николай Любимов дал ряд поручений
Общество
Взгляд в завтрашний день
Николай Любимов: «У скопинского района есть хорошие перспективы»
Татьяна Клемешева
Экономика
Хлебное дело
Основа рынка – конкуренция
Юрий Евстифеев
Город и мы
Мы из Рощи
Одними из самых популярных и полюбившихся детям и подросткам Железнодорожного района спортивных мероприятий стали «Рощинские игры»
Светлана Максимова
Город и мы
Цветы для любимых улиц
Всех нас радует чистый и цветущий город, и даже простая цветочная клумба может неожиданно поднять настроение городскому жителю
Светлана Максимова
Город и мы
Красивые витрины – визитная карточка любого магазина
Светлана Максимова
Общество
Широкий диалог
Общественная палата РФ будет укреплять взаимодействие с регионами
Собственная информация
Авторская колонка
Дорогам требуются миротворцы
Вячеслав Астафьев
Общество
Будем помнить
В селе Пущине Рязанского района освятили часовню
Общество
Рязанцы приняли гостей из солнечной Молдавии
Культура
Единая история
Двадцать три музея рассказали о традициях Рязанской области на общей выставке
Анна Добролежа
Общество
Чтобы не забылось
Двадцать шестой телерадиомарафон собрал более полутора миллионов рублей
Валентина Севостьянова
Общество
У войны есть женские лица
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы