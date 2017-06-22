Сегодня, в 4 часа утра, в День памяти и скорби, рязанцы зажгли свечи на Мемориале Скорбященского кладбища

Впервые акция «Свеча памяти» прошла в 2009 году по инициативе молодежных общественных организаций и сразу же получила широкий отклик российском обществе. Акцию решили проводить каждый год. За восемь лет к ней присоединились более 3000 городов и населенных пунктов как в России, так и за ее пределами – везде, где помнят и чтят подвиг бойцов, сражавшихся со страшным врагом человечества. В России «Свеча памяти» стала традиционным народным событием.

Сегодня к Вечному огню, на Мемориал Скорбященского кладбища, пришли ветераны Великой Отечественной войны, врио губернатора Николай Любимов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, председатель областной думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, министры регионального правительства, депутаты областной и городской Думы, представители ведомств, образовательных учреждений, общественных организаций, патриотических клубов Рязани.

На траурном митинге в память о погибших на полях сражений выступили врио губернатора Николай Любимов, участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Чадаев, председатель совета регионального отделения «Молодой гвардии» Артем Никитин.

Сегодня мы вспоминаем погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта память означает, что она сильнее власти времени. И то, что сегодняшняя акция родилась по инициативе нашей молодежи, которой сегодня здесь очень много, означает, что и мы, и наши потомки будем помнить о священном подвиге, который совершили наши отцы и деды, - обратился к участникам митинга врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

У Вечного огня встал в караул Бессмертный полк участников Великой Отечественной войны – рязанцев. 150 курсантов Академии ФСИН России держали в строю портреты тех, кто защищал нашу Родину в 1941 – 1945 годах. Подобная акция проведена впервые и, по мнению руководства Академии, имеет сильный воспитательный эффект, а в перспективе может стать и традиционной.

В память о подвиге погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга возложили к Вечному огню алые гвоздики и выложили на гранитном постаменте слова «Я помню» из свечей.