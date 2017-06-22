Рязанцев спросят: какой парк имени Ю.А. Гагарина им нужен?

И обязательно учтут их мнение

Такое решение было принято вчера в администрации Рязани на совещании, посвященном вопросам реализации проекта «Народный парк». Основные мероприятия концепции дальнейшего развития территории парка имени Ю.А. Гагарина обсудили представитель общественной экологической организации «ЭКА» Наталья Гусева, руководитель Регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской области, депутат городской Думы Евгений Зызин, руководители профильных структурных подразделений администрации Рязани.

Участники совещания рассмотрели предложения общественных экологических организаций и регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской области по функциональному наполнению паркового пространства, определили перечень организационных и практических мероприятий.

В ходе обсуждения было принято решение провести социологический опрос по концепции развития территории парка и эскизу дизайн-проекта. Предусмотрено обследование зеленых насаждений, проведение субботников, санитарная прочистка парковой зоны, установка парковой мебели.

Источник: сайт администрации Рязани