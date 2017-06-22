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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Порядка 200 млн рублей потратят на капремонт тепловых сетей и автодороги на Куйбышевском шоссе в Рязани

09:15 / Общество
Участок трассы начали готовить к работам
Порядка 200 млн рублей потратят на капремонт тепловых сетей и автодороги на Куйбышевском шоссе в Рязани

Об этом информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства города. В ближайшее время специалисты ресурсоснабжающих предприятий приступят к инвентаризации инженерных сетей, проходящих на участке, прилегающем к одной из основных транспортных артерий областного центра.

По словам начальника управления благоустройства города Владимира Луканцова, треть финансовых средств, запланированных на дорожно-ремонтную кампанию в Рязани в этом году, будет направлена на реализацию именно этого проекта. В частности, речь идет о сумме порядка 200 млн. рублей. Работы на автомобильной дороге по Куйбышевскому шоссе общей протяженностью 1,6 км будут организованы в несколько этапов и с разделением на два участка – по 800 метров каждый.

По согласованию с экологическими организациями и на основании заключений городской комиссии по охране зеленых насаждений начнется подготовка территории к проведению земляных работ, в том числе, вынужденный снос около 170 деревьев, по предварительной оценке специалистов. Как отметил Владимир Луканцов, после завершения ремонта объекта предусмотрена обязательная компенсация озеленения, по итогам которой на этом участке планируется высадить почти в два раза больше деревьев и кустарников.

После этапа подготовки подрядчик приступит к строительству за пределами проезжей части непосредственно теплотрассы, ремонту участков дороги, на которых не предусмотрена замена коммунальных сетей. Затем, согласно плану ремонтных мероприятий, последует врезка старой теплотрассы в новую, демонтаж старого трубопровода с восстановлением поврежденной дорожной одежды. Далее – компенсационное озеленение ликвидированных в ходе работ деревьев и последующее благоустройство территории.

Схемой организации дорожного движения на время выполнения работ предусматривается частичное ограничение движения на ремонтируемых участках. При этом, полное перекрытие движения транспорта, в том числе общественного, в связи с ремонтом объекта на длительное время не предполагается.

Предлагаемые альтернативные маршруты объезда пройдут через Восточную окружную дорогу и улицу Черновицкую. Как сообщают в управлении благоустройства, в ближайшее время на подъездах к Куйбышевскому шоссе будут установлены соответствующие информационные аншлаги.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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