22:08 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
84

Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» дали свыше 400 консультаций жителям села Дубровичи Рязанской области

09:24 / Здоровье
21 июня в селе побывали специалисты социального автопоезда

Работа социального автопоезда способствует решению задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, в том числе в сельской местности. По словам главы региона, традицию работы медбригад необходимо продолжать, поскольку это способствует обеспечению жителей отдаленных сел доступной медицинской помощью.

21 июня специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» работали в селе Дубровичи Рязанского района. Врачи осмотрели 152 человек, дали 425 консультаций. Двоим пациентам выданы направления на госпитализацию, 24 – на дальнейшее обследование.

Специалисты управления социальной защиты населения области и Рязанского комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 13 человек. Речь шла о предоставлении мер соцподдержки, соцобслуживании на дому, оформлении в стационарные учреждения, оплате жилищно-коммунальных услуг и присвоении звания «Ветеран труда Рязанской области».

Ранее специалисты автопоезда посетили с. Назаровка Чучковского района, р.п. Побединка Скопинского района и с. Столпцы Старожиловского района. Очередной выезд состоится 23 июня в р.п. Пителино.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»

Для удобства пациентов

В городе Кадоме всех желающих научили скандинавской ходьбе

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:58
В рязанской высотке ликвидировали условный пожар
16:55
В Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера началась защита дипломов
16:21
В Рязанской области появился «Сад фитонцидов»
16:21
Рязанские студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов
16:11
В Рязани продолжается дорожный ремонт
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы