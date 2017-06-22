Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» дали свыше 400 консультаций жителям села Дубровичи Рязанской области

21 июня в селе побывали специалисты социального автопоезда

Работа социального автопоезда способствует решению задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, в том числе в сельской местности. По словам главы региона, традицию работы медбригад необходимо продолжать, поскольку это способствует обеспечению жителей отдаленных сел доступной медицинской помощью.

21 июня специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» работали в селе Дубровичи Рязанского района. Врачи осмотрели 152 человек, дали 425 консультаций. Двоим пациентам выданы направления на госпитализацию, 24 – на дальнейшее обследование.

Специалисты управления социальной защиты населения области и Рязанского комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 13 человек. Речь шла о предоставлении мер соцподдержки, соцобслуживании на дому, оформлении в стационарные учреждения, оплате жилищно-коммунальных услуг и присвоении звания «Ветеран труда Рязанской области».

Ранее специалисты автопоезда посетили с. Назаровка Чучковского района, р.п. Побединка Скопинского района и с. Столпцы Старожиловского района. Очередной выезд состоится 23 июня в р.п. Пителино.

Источник: сайт правительства Рязанской области