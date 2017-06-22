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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Туристы теперь смогут попасть в «Усадьбу рязанского каравайца»

09:37 / Туризм
Ее адрес – село Коростово Рязанского района

Презентовали новый проект представителям туристического комплекса «Окская жемчужина» специалисты Центра поддержки предпринимательства района при поддержке районной администрации.

Организаторы рассчитывают, что посещение одного из самых живописных сел района придется по вкусу гостям развлекательного комплекса. В этом месте все желающие смогут научиться правильно готовить рязанские каравайцы, узнают традиционные для региона рецепты и смогут оценить их. Угощение будет вкуснее вдвойне – к блинчикам предложат сметану, йогурты и другую молочную продукцию, произведённую на предприятиях малого бизнеса.

По итогам экскурсии с представителями «Окской жемчужины» достигнута договорённость о тесном сотрудничестве, намечены планы продвижения данного проекта.

Источник: сайт министерства экономического развития и торговли Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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