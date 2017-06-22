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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Жительница Рязанской области «заказала» соперницу

09:51 / Общество
Сотрудники полиции предотвратили преступление

Сотрудники уголовного розыска получили сведения о том, что 32-летняя жительница Рязани подыскивает человека, который согласился бы в жесткой форме «поговорить» с ее знакомой, сообщает сайт УМВД России по области. Женщина узнала, что 22-летняя студентка одного из рязанских вузов встречается с ее близким мужчиной и решила радикальным способом отвадить конкурентку. Под видом «исполнителя» сотрудник уголовного розыска познакомился со злоумышленницей. Во время беседы женщина подтвердила свое намерение причинить вред здоровью сопернице и обещала заплатить «исполнителю» за услуги 20 тысяч рублей. Половину суммы она должна была внести авансом, а вторую часть выплатить по исполнению «заказа». В качестве доказательства выполненной работы исполнитель обязывался предоставить заказчице срез волос и фотографии поверженной жертвы.

Полицейские инсценировали преступление. Студентка согласилась сфотографироваться в роли условной жертвы. По сценарию в подъезде на нее напал неизвестный и облил лицо кислотой. С помощью грима удалось достичь правдоподобного эффекта и сфотографировать «жертву» нападения.

Сотрудники полиции задержали заказчицу преступления сразу после того, как она получила от «исполнителя» локон волос и фотографии обезображенной соперницы, а взамен передала ему деньги.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму, т.е. по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г», ч. 2, ст. 111 УК РФ, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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