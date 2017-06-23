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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В июле жители Рязани, Касимова и Кораблина смогут пообщаться с руководителем следственного управления Следственного комитета России по области

10:14 / Общество

Как сообщает сайт регионального ведомства, личный прием граждан пройдет:

6 июля с 10.00 до 13.00 в Рязанском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д.7.

13 июля с 10.00 до 13.00 в Касимовском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д.1а.

27 июля с 10.00 до 13.00 в Кораблинском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Кораблино, ул. Садовая, д.10.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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