В июле жители Рязани, Касимова и Кораблина смогут пообщаться с руководителем следственного управления Следственного комитета России по области
Как сообщает сайт регионального ведомства, личный прием граждан пройдет:
6 июля с 10.00 до 13.00 в Рязанском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д.7.
13 июля с 10.00 до 13.00 в Касимовском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д.1а.
27 июля с 10.00 до 13.00 в Кораблинском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Кораблино, ул. Садовая, д.10.
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