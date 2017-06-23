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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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Житель Пензенской области спровоцировал ДТП в Рязани

10:41 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера примерно в 9.00 в Рязани на 189-м километре автодороги М-5 «Урал» 30-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем «ВАЗ-21144», двигался со стороны Москвы в направлении Самары. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, в итоге машина столкнулась с движущимся со стороны Захарово автомобилем «ВАЗ-21099».

В ДТП пострадали женщина-водитель и 14-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21099». Медицинская помощь им была оказана на месте автоаварии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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