Пьяный водитель попал в ДТП в центре Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера вечером инспекторы ДПС на автодороге по улице Ленина заметили автомобиль «Мицубиши» красного цвета. Его водитель ехал, грубо нарушая правила дорожного движения. Несколько раз автомобиль промчался на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения. После этого водитель поехал в сторону площади Театральной. Здесь «Мицубиши» столкнулась с автомобилем «Ауди», который остановился на проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

24-летнего водителя остановили. В салоне автомобиля находилось еще двое пассажиров. Выяснилось, что виновник аварии был пьян.

На водителя составлены административные материалы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и другие нарушения ПДД.