В Рязани из окна жилого дома выпал полуторагодовалый ребенок

Как сообщает сайт следственного правления Следственного комитета России по области, вчера днем из окна одной из квартир, расположенных на втором этаже жилого дома № 79 по улице Электрозаводской Рязани, выпал полуторагодовалый ребенок. Оказалось, его мать ненадолго вышла в коридор и оставила дочь одну. Ребенку хватило времени, чтобы взобраться на окно. Москитная сетка не выдержала и ребенок вывалился из окна. Девочка сильно не пострадала и была доставлена в больницу. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.