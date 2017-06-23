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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Рязани из окна жилого дома выпал полуторагодовалый ребенок

12:05 / Происшествия

Как сообщает сайт следственного правления Следственного комитета России по области, вчера днем из окна одной из квартир, расположенных на втором этаже жилого дома № 79 по улице Электрозаводской Рязани, выпал полуторагодовалый ребенок. Оказалось, его мать ненадолго вышла в коридор и оставила дочь одну. Ребенку хватило времени, чтобы взобраться на окно. Москитная сетка не выдержала и ребенок вывалился из окна. Девочка сильно не пострадала и была доставлена в больницу. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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