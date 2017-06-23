В День памяти и скорби на площади Победы в Рязани возложили цветы к Вечному огню и провели флешмоб с портретами героев

По многолетней традиции в День памяти и скорби рязанцы возложили к Вечному огню гирлянду Славы и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Почетное право первым положить алые гвоздики на гранитные плиты памятника было предоставлено участнику Великой Отечественной войны Николаю Кузьмичу Чадаеву и временно исполняющему обязанности губернатора Рязанской области Николаю Любимову.

В возложении цветов приняли участие главный федеральный инспектор в Рязанской области Сергей Яковлев, представители регионального правительства, областной Думы, администрации Рязани и городской Думы, госучреждений и общественных организаций Рязани, офицеры Рязанского гарнизона, кадеты движения «Юнармия».

На площади у МКЦ курсанты Академии ФСИН России и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова провели флешмоб с портретами рязанцев – участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза. По словам врио губернатора Николая Любимова, чем больше подобных молодежных акций пройдет, тем больше внимания будет к теме памяти славных защитников Родины. Ветеранов войны, тем, кому позволяет здоровье, врио губернатора попросил чаще бывать в школах и рассказывать молодежи о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.