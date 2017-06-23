В Рязани по одной из улиц изменится схема движения общественного транспорта

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтом на сетях теплоснабжения в районе дома №55б по улице Вокзальной, на этом участке с 22.00 22 июня до 06.00 24 июня будет закрыто движение транспорта. В связи с этим внесены изменения в маршруты следования муниципальных автобусов 1 и 5 и троллейбуса 2.

Троллейбусы маршрута 2 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Дом художника» и «Вокзал Рязань-2» будут следовать по Первомайскому проспекту.

Автобусы маршрутов 1 и 5 при движении со стороны центра города на участке между остановками «Дом художника» и «Вокзал Рязань-2»также проследуют по Первомайскому проспекту.