04:50 МСК
Пятница
23 / 06 / 2017
Выпуск № 115 (5402)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
333

В Рязани по одной из улиц изменится схема движения общественного транспорта

12:15 / Актуально
В Рязани по одной из улиц изменится схема движения общественного транспорта

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтом на сетях теплоснабжения в районе дома №55б по улице Вокзальной, на этом участке с 22.00 22 июня до 06.00 24 июня будет закрыто движение транспорта. В связи с этим внесены изменения в маршруты следования муниципальных автобусов 1 и 5 и троллейбуса 2.

Троллейбусы маршрута 2 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Дом художника» и «Вокзал Рязань-2» будут следовать по Первомайскому проспекту.

Автобусы маршрутов 1 и 5 при движении со стороны центра города на участке между остановками «Дом художника» и «Вокзал Рязань-2»также проследуют по Первомайскому проспекту.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев спросят: какой парк имени Ю.А. Гагарина им нужен?

В Рязани благоустраивают один из скверов

Официальные пляжи Рязани соответствуют санитарным нормам

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:58
В рязанской высотке ликвидировали условный пожар
16:55
В Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера началась защита дипломов
16:21
В Рязанской области появился «Сад фитонцидов»
16:21
Рязанские студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов
16:11
В Рязани продолжается дорожный ремонт
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы