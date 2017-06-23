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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Рязани ликвидировали наркопритон

13:42 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции возбудили уголовное в отношении 27-летнего рязанца, подозреваемого в организации притона для потребления синтетических наркотиков.

Злоумышленника задержали прямо у него дома. В этот момент в квартире кроме хозяина находилось трое посетителей – две женщины в возрасте 42 и 24 лет и 35-летний мужчина. Хозяин квартиры и посетители собирались принять наркотики. При личном досмотре у хозяина жилища, 42-летней посетительницы и ее 35-летнего приятеля обнаружили по полтора грамма синтетических наркотиков. Также в квартире полицейские нашли приспособления для употребления наркотических средств синтетического происхождения.

За хранение наркотиков в отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

А хозяину квартиры за содержание наркопритона еще грозит до 3 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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