В Рязанской области из незаконного оборота изъяли более 200 литров спиртного

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани и Пронском районе полицейские области пресекли 6 фактов незаконного оборота алкогольной продукции.

В Рязани нарушения выявили в магазинах, расположенных на улицах Предзаводская, Сельских Строителей, Ленина и 50 лет Октября.

В Пронском районе нарушения правил торговли спиртным выявили в магазине в городе Новомичуринске и селе Зарьечье.

Всего из незаконного оборота изъято 207 литров спиртного.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16, виновным грозят строгие штрафные санкции.