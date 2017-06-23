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Главная страница / Рязанские новости / 23 июня 2017 года
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В Рязанской области из незаконного оборота изъяли более 200 литров спиртного

14:05 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани и Пронском районе полицейские области пресекли 6 фактов незаконного оборота алкогольной продукции.

В Рязани нарушения выявили в магазинах, расположенных на улицах Предзаводская, Сельских Строителей, Ленина и 50 лет Октября.

В Пронском районе нарушения правил торговли спиртным выявили в магазине в городе Новомичуринске и селе Зарьечье.

Всего из незаконного оборота изъято 207 литров спиртного.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16, виновным грозят строгие штрафные санкции.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 июня 2017 года
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